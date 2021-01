Eile sai positiivse Covid-19 proovitulemuse üle 1100 inimese

Üldjuhul selline tagantjärele arvestamine suurt pilti ei muuda, kuid pühadejärgsel ajal saab niimoodi selgema pildi epideemia levikust Eestis. Nii esmaspäevane kui ka teisipäevane positiivse vastuse saanud inimeste arv on Eestis rekordiline.

Mulje viiruse leviku stabiliseerumisest lõid kahe pühade­nädala jooksul terviseameti raporteeritud suhteliselt madalad positiivsete proovide absoluut­arvud. Kui aga vaadata, milline oli positiivsete proovide osakaal kõigist proovidest, kasvas see pühadega 5–6 protsendi pealt 15 protsendile. See on seletatav suhteliselt vähese testimisega pühade ajal, mil tavapärase kuue tuhande kuni kaheksa tuhande testi asemel tehti kuni neli tuhat testi.