Postimehe hele kujundus järgib ajalehe kujundustraditsiooni, ka šriftid, jooned ja graafilised elemendid on valitud eelkõige praktilisest aspektist lähtudes. Eesmärk on olnud luua heas tasakaalus olev ja harmooniline kujundus (teksti ja fotode vahekord, infokastide tugevus jms). Samas on kujundus arvestanud praegusaegse ajalehe rolli muutumist – tekstid on pikemad ja taustu avavad, kommentaarid ja analüüs on igapäevased žanrid –, ning see määrab ka kujunduse.