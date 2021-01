Veebruaris algas kõik. Kui sotsiaalminister tegi hommikul ETV saates teatavaks, et haiglas on esimene koroonaviirusega nakatunud inimene, hakkaski kogu trall peale. Kui bussifirma tegi pressikonverentsi, kellele nad on andmeid saatnud ja kui palju oli Riia-Tallinna bussis haigestunud isikuga reisijaid koos, siis oli teada, et kõik need väikesed uudised Wuhanist on nüüd kohal.