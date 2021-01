Pärast märtsikuist kodukontorisse kolimist sai selgeks, et see asi vajab kohendamist, ja kiire suvine remont – nagu paljud meist ette võtsid – lubas kolmetoalisesse korterisse sisustada kaks täisfunktsionaalset töökabinetti. Minu kümnel ruutmeetril on kõik, mis mu eluks vajalik: riistad töö tegemiseks, filmide vaatamiseks, muusika kuulamiseks ja lugemiseks.