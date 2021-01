Uus ja tundmatu haigus tuli maailma teadvusse täpselt aasta tagasi, ning esialgu üsna leebes vormis. «Uus kopsupõletik Hiinas Wuhanis,» kirjutas BBC, lisades, et registreeritud on 44 haigusjuhtu. Nad ei kirjutanud, et Hiina võimud sel ajal Wuhanis juba kortermajade uksi kinni keevitasid.

Eesti kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna juhataja Mare Kõiva meenutab, et mullu jaanuaris tuli tema juurde muuseumi digiarhivaar Maris Kuperjanov, kelle sõnum oli selge: taud on tulekul. Eestist esialgu väga kaugel, aga kui vaadata kuulujuttude ja meemide liikumist meditsiiniportaalides, siis on selge, et see tuleb Euroopa suunas ja on varsti kohal. Neid tuleb hakata koguma, neid tuleb hakata uurima.