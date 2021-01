Kodus, kuid siiski ka võõrsil

Siin ja seal, näiteks Austraalias, Singapuris ja Lätis, on korraldatud küll juba lennureise, mis mitte kuhugi ei vii, kuid selline kassikuld mind ei veetle. Õhusõidu võlu seisneb ikkagi teadmises, et ees ootab Miski Teine. Siiski olen pseudoreisimisega tegelenud ning külastanud kindlalt sadamakai külge kinnitatud Silja Europa «ujuvat kaubamaja», et rähelda seal mitte just liiga heade allahindluste pärast tax-free’s ning sattuda sotsiaalmeediasse postitatud fotodele, mis kajastasid ürituse tähthetke: Rootsi lauas einestamisest. Seltskond ja kalatoidud olid väga meeldivad, kõik muu mitte eriti. Lisaks märkisid mitmed tuttavad hiljem Facebookis toimunud täägimisi nähes kadeduseseguse lugupidamisega, et olen käinud merereisil. Tundsin iga kord sellist piinlikkust, otsekui oleks mul suust proteesid välja kukkunud.

See ei takistanud mind detsembris võtmast ette teistki pseudoreisi: kuue peatusega rännakut läbi Tallinna. Sellisele turismiliigile on juba ka nimi leitud: staycation. Eriti populaarne oli staycation mullu rootslaste seas, kuna ülejäänud Euroopa oli koroonapaariate ees uksed kinni lajatanud.

Esmalt broneerisin öömaja telemaja vastas olevasse Hiltonisse (70,5 eurot*), kus ma polnud kunagi varem käinud. Milline armas hotell, kus personal kannab musti maske noorte darthwaderite kuraasi ja elegantsiga. «Me juba ootasime teid,» tähendati mulle retseptsioonist kuidagi väga loomulikult, mis tekitas esimest hetkest tunde, et olen teretulnud. Selle tunde igatsus oli kuldsete tulukestega kaunistatud hotelli kandnud ka mitmeid teisi reisiööliblikaid, kes oleksid normaalsel talvel veetnud aega näiteks kuskil Kagu-Aasias, kuid pidid sotsiaalmeediasse nüüd postitama hästituunitud pilte Talllinna Hiltoni junior-sviitidest ja corner-room’idest. Jah, Hilton on üks neid hotelle, kus oma reisimatusefrustratsiooni maandab Eesti eliit. Mugid näiteks teise korruse lounge’is happy hour’i ajal juustu, puuvilju ja friteeritud kevadrulle, kuid samas tungib kuskilt su kõrvu patroneeriv lause presidendi kohta: «Ta on muidugi naine ja vahel seetõttu emotsionaalne, aga üldiselt mulle Kersti siiski meeldib.» Hiljem püüad vilksamisi vaadata, kes need siis rääkisid, kuid kaks meest on täiesti tundmatud; samas kõneleb kogu nende kehakeel selgesti, et mingi advokaadibüroo, partei või pandimajaketiga on nad kindla koha Eesti ülemkeskklassis endale välja teeninud. Meeste keskel (kuid siiski kummastki piisavalt kaugel) veetis oma sisemaailma süüvinuna aega aga keegi õhtukleidis naine, olekus kokkukukkunud telgi sära ja elurõõm.

Viru hotellis (25 eurot), kuhu läksin järgmiseks, ei kohanud ma sedasorti inimesi. Ega isegi mitte soomlasi, kes mu arusaama järgi legendaarset hotelli alati ümbritsesid otsekui pingviinid jäämäge.

Hotell Viru koroonapiirangute aegu. FOTO: Konstantin Sednev