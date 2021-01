Kõik see muutus minu jaoks 13. märtsil, reedel. Selleks ajaks oli Eestis välja kuulutatud eriolukord ning minuni jõudis info, et Kuressaares toimunud Saaremaa VK ja Milano võrkpallimängudel on palju Covid-19-positiivseid. Viibisin ka ise kaks päeva sealses spordisaalis. Hinge tekkis ärevus, hakkasin tundma kergeid sümptomeid. Kehatemperatuur oli 37,2. Natuke kõrge, kuid ei midagi tõsist, arvestades Mehhiko leitsakut.