Nii mõnigi kolleeg leidis seejärel, et saatuse sõrm osutab tungivalt, et seekordse europarlamendi võiks vahele jätta. Kuna toona olin ma kartmatu õhu ja mustade kätega levivate nakkuste suhtes, kõhklesin ise üsna vähe, kui vahetasin lennupiletite sihtkoha 9. märtsiks Brüsselisse.

Seal sain paradigmat vahetada koos Euroopa südamega. See oli nädal, kus EL laiemalt jõudis silmitsi tõdemusega, et hanerasv ei aita ning erinevalt varasematest MERSi ja SARSi epideemiatest ei jää see «kuhugi Aasiasse».