Kui ülemus ei plaani just pommirünnakut või tantristliku massaaži meeskonnakoolitust, peab tal olema võimalus proovida. Just niisugune oli minu esialgne suhtumine mõttesse avaldada 19. märtsi Postimehe esiküljel eesti- ja poolakeelne pöördumine Poola valitsuse poole, et nad meie kaasmaalased üle oma piiride tagasi koju laseksid.