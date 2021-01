Joogatasin, masseerisin hobuseid, mediteerisin, pesin nõusid, käisin metsas jalutamas. Terve riigikogu valimiskampaania jäi täielikult vahele ja ajakirjanikuna tegi sellest pääsemine mulle palju nalja. Marineerisin mediteerides oma ärrituses, kuna kõrvalistuja hingas «liiga valjusti». Sellised probleemid. Nüüd vaatan, mis toimub, ja mul on tunne, et maailm on ennast retriiti määranud ja annab lõpuks endale võimaluse… Pöörata kurss päris asjadele. Endasse. Pehmusse. Magususse. Valgusesse. Elususse.