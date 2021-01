Kohe pärast eriolukorra kehtestamist sai selgeks, et koroona on aasta teema ja terviseameti pressiteadetest välja nopitavad arvud juhivad meie tegemisi pikemat aega. Meie eesmärk oli algusest peale ehitada selline graafik, mis küsib ise õigel ajal õigest kohast andmeid ning kui andmed on uuenenud, siis uueneb ka graafik. Hea kolleeg Heleri Kuris kinnitas: tehniliselt on see teostatav, aga andmeid on vaja. Andmed olid aga see, mida terviseametil polnud.