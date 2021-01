Endale iseloomulikult, tagasihoidlikul moel leiab Endel Kasterpalu, et aasta parima videoprojekti tegemine pole üldse keeruline, kui andmed ja materjal olemas. See uue koroonaviiruse miniportree on neli minutit pikk, selgitab lihtsa ja selge infograafika ning teksti toel, kuidas koroonaviirus inimese kehasse satub ja mis edasi võib juhtuda. Tekst videograafika juurde on nii hästi koostatud, et peale paari detaili saab seda täiesti korrektseks lugeda ka ligi aasta hiljem.