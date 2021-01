Pidevalt korrutati, et maailm pole enam endine ning saabunud on uus reaalsus. Mõne nädala möödudes oli ka üsna selge, et alanud pandeemiast tingitud kriis erineb kõikidest varasematest.

Pärast finantskriisi avaldasid tuntud majandusteadlased Kenneth Rogoff ja Carmen Reinhart raamatu majandusbuumidest ja krahhidest pealkirjaga «Seekord on teisiti. Kaheksa sajandit finantsrumalust» («This Time is Different. Eight Centuries of Financial Folly»), kus nad toonitasid, et kriisid ja nende tekkepõhjused on peaaegu alati ühesugused.