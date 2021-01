Eelmisel aastal laekunud 50 kaebuse kohta võib seega öelda, et oli veidi alla keskmise aasta. Enam kui pooltes kaebustes pressinõukogu rikkumist ei leidnud, mis omakorda räägib sellest, et toimetused on kriitiliste teemade käsitlemisel head tööd teinud.

18 aastat vastu pidanud põhimõtetega eetikakoodeks pannakse digimeedia kiire kasvu tingimustes aasta-aastalt üha enam proovile. Osati on see mõistetav, sest 18 aastat tagasi istusid kõik kell 21 teleri ette, et «Aktuaalset kaamerat» vaadata. Nüüd on meil järelvaatamine, mis tähendab, et aeg ja koht ei ole enam relevantsed. Seega on tehnika areng ja meediatarbimise võimaluste paljusus tegurid, mis osalt just nagu nõuaksid eetikakoodeksi tänapäevastamist.