Pahaaimamatu inimene eeldab, et kui jutt on jätkusuutlikust raiemahust, kasvab metsa juurde rohkem kui raiutakse. Selgus aga, et keskkonnaministeeriumi ametnik kirjutas n-ö lambist metsanduse arengukavva 2011–2020 sõna «jätkusuutlik» töösturite soovitud raiemahu juurde. «Metsakülluse» propaganda saatel läks käima hoogne raie, mille tagajärgede väljaselgitamist ministeerium andmeid varjates takistab.