Paralleelriigi valitseja Trump

Donald Trumpi väljaütlemiste pehmendamiseks väidetakse ikka ja jälle, et teda ei tohiks võtta sõna-sõnalt ja et Trumpi retoorika on lihtsalt sõumehelikkus, mis on keeratud efekti mõttes kraad kangemaks. Selleks oli vaja Trumpi toetajate relvastatud sissetungi Kapitooliumi hoonesse, et hakata kaaluma muud võimalust.