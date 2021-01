Tellijale

Transpordiminister Elaine Chao ja haridusminister Betsy DeVos teatasid kolmapäevase mässu järel, et panevad ameti maha. Chao kirjutas avalduses, et on sügavalt häiritud juhtumist Kapitooliumil, mida oleks saanud ära hoida. Chao lisas, et kavatseb abistada Joe Bideni poolt tema kohale nimetatud Pete Buttigiegi ministeeriumi ülevõtmisel.

DeVos esitas lahkumisavalduse presidendile neljapäeval, öeldes, et kolmapäeval juhtunu on Ühendriikide jaoks lepitamatu. «Pole kahtlustki teie retoorika mõjus olukorrale ja see on minu jaoks murdepunkt,» kirjutas DeVos avalduses.

Ärevus toetajate leeris

Teiste seas tõmbavad ukse selja tagant kinni Põhja-Iirimaa eriesindaja ja endine Valge Maja kabinetiülem Mick Mulvaney, riikliku julgeolekunõuniku asetäitja Matthew Pottinger, riigi juhtiv küberturvalisuse ametnik John Costello, Valge Maja majandusnõunik Tyler Goodspeed ja esileedi kabinetiülem Stephanie Grisham.

Neljapäeval esines Trump avaldusega, milles teatas, et on marus Kapitooliumil toimunud vägivalla pärast ja et seadusrikkujad peavad selle eest maksma.