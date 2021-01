Võimalus saada meistrisõrmus

Hunt tegi lõppenud hooajal kaasa 13 kohtumises ega kannatanud teadaolevalt ühegi tõsisema vigastuse all. Tema arvele jäi üheksa tackle’it, üks sack, üks fumble recovery, kolm tackles for loss’i, neli kaitstud söötu ning neli quarterback hits’i. Neis mängudes, kuhu ta üles oli antud, viibis ta väljakul keskeltläbi 54 protsenti oma meeskondade kaitse- ja 28 protsenti special-teams-olukordadest, tegutsedes läbisegi neljamehelise kaitseliini mõlemal positsioonil (defensive end ja defensive tackle) ning mõlemal pool.

Senise kaheksa hooajaga on Hunt teinud NFLis kaasa 104 kohtumises, neist 28 algrivistuses. Tema arvel on 8,5 sack’i, 114 tackle’it, 11 kaitstud söötu, 26 tackles for loss’i, 24 quarterback hits’i ning kaks fumble recovery’t. NFLis mängides on eestlane seni teeninud ligemale 15 miljonit USA dollarit.