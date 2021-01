WRC-sarjas jääb ära järjekordne ralli, asendus leiti kiirelt

Belgiast saab 35. riik, mis on MM-rallit korraldanud. Ühtlasi on tegemist Ott Tänaku meeskonnakaaslase, belglase Thierry Neuville’i (pildil) koduralliga.

«Ieper on olnud väga populaarne Euroopas toimuv ralli juba enam kui pool sajandit. Sealne rajaprofiil on kõikidele sõitjatele äärmiselt nõudlik ning olen väga rahul, et Belgia sai uuesti võimaluse, mis neilt eelmisel aastal olude sunnil ära võeti,» tõdes WRC-sarja juht Jona Siebel.