Eelmise aastatuhande lõpul, vaadates tagasi üleminekuaja mullistustele, paistis, et midagi ligilähedaseltki samas suurusjärgus enam ei näe. Ja korraga – nagu neutronpomm oleks üle käinud, inimesed on kadunud, aga taristu alles. Veidrad kõrvutused tulevad pähe. Näiteks see, kuidas nõukogude ajal peeti jõulusid­ enamasti vaikselt, vahel poolsalaja, ja nüüd olid jõulud samuti surutud ülikitsastesse raamidesse. Omamoodi «cancelled christmas» mõlemad.

Kummaline, kuidas mõni kunstiteos omandab korraga tänapäevasuse. Arvo Valtonil on novell «Mustamäe armastus». Seal on mees ja naine, kes elavad vastakuti paneelmajades. Nad ainult vaatavad teineteist läbi akna, aga neil sünnib laps, mees toetab peret majanduslikult ja ilmselt osaleb ka kasvatuses jne – kõike distantsilt. Loos ühtivad noore Valtoni groteskilembus ja võõrandumise kriitika (mis toona automaatselt tähendas nõukogude korra varjatut kriitikat). Praegu tundub see prohvetlik: avalik suhtlemine tõmbub kokku, lähikontakte tuleb vältida jne.