Eesti lühiuudised

Jõhvi suhtekorraldaja räuskas otse-eetris

«Eesti on politseiriik», «Jõhvi on pommiauk», «Ma ei mõista maskide kandmist», «Eestis pole vabadust. Igatsen nõukogude aega» − need on vaid mõned sõnumid, mida hiljuti Jõhvi vallavalitsuse avalike suhete spetsialisti ametisse asunud Ilona Kaldre (pildil) eelmise aasta lõpus telesaates otse-eetris kuulutas, pikkides sinna vahele ohtralt roppu kõnepruuki. Jõhvi vallavanem Jüri Konrad sõnas, et ei suhtu vallavalitsuse töötaja avalikku ropendamisse hästi, kuid Kaldre aitab vallavõimul rahvale lähemal olla. «Eks ma kindlasti räägin temaga sel teemal ja olen mõne koha pealt, mida ta rääkis, ka kriitiline,» ütles Konrad. Põhjarannik