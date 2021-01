Praegusest abielureferendumi-vaidlusest ja obstruktsioonist riigikogus võib kergesti jääda ekslik mulje, et terve riigikogu töö takistamine või peatamine on meil ülimalt lihtne. On lausa väidetud, et kõigest kaks riigikogu liiget saavat sisulise töö kuudeks peatada. Tegelikult see muidugi nii ei ole.