Ma arvan, et see on loogiline jätk. Suures plaanis on tegemist suure ja olulise muutusega. Karolinska instituut kuulub oma teadussaavutuste poolest meditsiiniteadustes maailma kümne juhtiva teadus- ja õppeasutuse hulka. Kui rääkida reproduktiivmeditsiini teadussuundadest, siis neil on esindatud kõik valdkonnad ning seetõttu on ka koostöövõimalused ammendamatud.