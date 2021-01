Ukraina ei suuda lahendada sõjavangide probleemi

Vangistuse pidev brutaalsus

Assejev ei näinud endal mingit süüd. «Nad nõudsid tunnistust, et ma pole lihtsalt ajakirjanik, vaid teen spioonina koostööd Ukraina luurega. Muidugi ma ei nõustunud ja ütlesin, et see on absurdne! Pärast seda seoti mu pöialde külge juhtmed ja lasti sisse elektrivool.» Pärast tunnipikkust piinamist kirjutas Assejev temalt nõutud ülestunnistused ja ta suleti pooleteiseks kuuks keldrisse.