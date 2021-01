JOKK-skeem: haigla nõukogu liikmed said vaktsiini juba kätte

Rakvere haigla nõukogu esimees Toomas Varek sõnas, et haigla juhtkond pakkus talle vaktsineerimisvõimalust ja ta haaras sellest, kuna kuulub riskirühma. FOTO: Ain Liiva

​Ajal, mil paljud eesliinitöötajad pole veel koroonaviiruse vastu vaktsineeritud ja perearstid alles ootavad järgmist vaktsiinisaadetist, et selle kogusest sõltuvalt panna kokku järgmiste vaktsiinisaajate nimekirjad, sai eile-üleeile osa tavakodanikke juba oma süsti kätte. Virumaa Teatajal õnnestus tuvastada neist neli, kõik nad on ASi Rakvere Haigla nõukogu liikmed ja tegevad omavalitsuste juhtimises. Virumaa Teatajale teadaolevalt on meditsiinitöötajad tavakodanike vaktsineerimise kohta koostanud järelepärimise haigla juhtkonnale.