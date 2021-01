Arseni Santašev on noor, 33-aastane mees, kes on käinud välja kuus idufirma­ideed. Kõik need on olnud millegi poolest erilised. Näiteks keelebarjääri lahendavad kõrvaklapid, veganitoidu e-pood ja varsti ilmuv äpp Gigimot, kus teenuse vajaja leiab teenuse pakkuja jõuluvanast juristini kiirelt üles.