Lume all vedelevad elektritõukerattad ja tänavate äärtes vedelevad romusõidukid häirivad lume koristamist.

Tallinnas ei ole parkivate sõidukite tõttu mõnel pool võimalik teid kogu laiuses hooldada, ütles abilinnapea Kalle Klandorf (pildil). «On mõistetav, et autosid on vaja parkida ka tänaval, kuid kindlasti tuleks omanikel eemaldada tänavalt romuks muutunud masinad,» märkis Klandorf ja lisas, et ainuüksi möödunud aastal teisaldas munitsipaalpolitsei tänavailt 91 romusõidukit.