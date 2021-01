Bürokraatia on süsteem, mis asendab inimlikkust masinlikkusega. Miks me, inimesed, seda teeme? Sest inimlikkus, erinevalt masinlikkusest, on avatud kurjale, näiteks korruptsioonile ja diskrimineerimisele. Ükski masin ei pane näo järgi hindeid. Tõsi, masin ka ei armasta, lohuta ega halasta, aga see on hind, mida kurja eest hoidumise eest makstakse.