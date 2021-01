Kes üldse on õppejuht? Heal lapsel on mitu nime, paljudes koolides on see amet ka nimetusega «õppedirektor» või «õppealajuhataja». Olgu nimetusega kuidas on, aga mis on tema roll koolis? Kas näiteks lugeja mäletab oma kooli õppejuhti, õppealajuhatajat?