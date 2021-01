Tehinguekspert Risto Vahimets: suur raha otsib turvasadamaid

Tellijale

Kui paljusid tehinguid avalikustatakse ja mis need põhjused on?

Märkimisväärselt palju. Professionaalsetel turuosalistel, fondidel jne on huvi – vahel ka kohustus – avalikustada, kuna on kaasanud erinevatelt osapooltelt raha.

Huvi avalikustada on ka see, et kui sul on mitmeid fonde, siis sa oled koguaeg kuskilt uut raha kaasamas. Sa tahad, et sinu lipp lehviks ja inimesed näeksid, et teed tehinguid ja oled turul aktiivne!

Eraisikud, kes müüvad, teine kord pelgavad avalikustamist, sest nad ei taha, et hakkaksid toimuma üldinimlikud nähtused nagu kadedus. Sellepärast üritavad võibolla tehingu või summa avalikustamise edasi lükata.

Kui tihti sellega kokku puutute, et omanik tahab ennast varjata ja peidab ennast kellegi teise taha?

Tänapäeval on see päris keeruline. Üritades midagi sellist teha, on päris kindlasti suletud panga finantseerimised. Vaata, et sul pannakse pangaarve kinni, kui see välja tuleb!

Kindlasti on võimalik teha valik, et investorite grupil on kõneisik, keda rohkem esile tõstetakse ja teine on vaiksem.

Tegeliku kasusaaja nõue ja rahapesuskandaalid on peitu jäämise teinud keerulisemaks.