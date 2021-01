Majanduse lühiuudised

Ossinovski vahetas kuulsa Läti kosmeetikafirma nime

Oleg Ossinovski tööstuskontsernile Skinest Grupp kuuluv Läti kosmeetika- ja parfümeeriaettevõte Dzintars tegutseb edaspidi H.A. Briegeri nime all. Kui koroonapandeemia ettevõtte äritegevust ei mõjuta, võivad selle tooted uuesti poelettidele jõuda märtsis. Ettevõttel on ligikaudu 40 töötajat. Omanikud on 67 protsendiga Oleg Ossinovski ja 33 protsendiga Anastasija Udalova. Skinest Group ostis pankrotistunud Läti kosmeetika- ja parfümeeriaettevõtte Dzintarsi varad 5,5 miljoni euro eest eelmise aasta septembris. BNS