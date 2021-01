Kodulinna korvpallimeeskond võttis vastu nädala teise kaotuse

Järgmise veerandi mängupilt püsis tasavägisem, kuid TalTech hoidis oma edu ning poolajapausiks näitas tabloo nende kasuks 48:36. Ka kolmandat veerandit alustasid võõrustajad kiire 10:0 spurdiga ning tartlaste tabamata korvid tegid vahe veel suuremaks, nii oldi viimase veerandi eel 22 punktiga kaotusseisus.

Alles viimasel veerandil said tartlased end rohkem käima, kui TalTech jäi ligi seitsmeks minutiks ilma ühegi korvita. Mängu viimastel minutitel tegid Emajõelinna korvikütid 12:2 spurdi, vormistasid oma mänguskoori viisakamaks, kuid leppisid lõpuvile kõlades siiski kaotusega 66:74.

«TalTech alustas esimest ja kolmandat veerandit palju paremini kui meie. Mõlemal juhul tegid nad minispurdi ja kasvatasid sellega edu,» selgitas Robin Kivi mängu pilti. «Kaitses me oma asju nii käima ei saanud, et mõnda aega neid kuival hoida, ja rünnaku rütm oli ka mõõnadega, seega alguses tekkinud vahet me tagasi ei suutnudki mängida.»