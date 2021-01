Kuigi väliselt on tegemist eduka ja jõuka professionaaliga, pole ta ikka veel saanud advokaadibüroo partneriks; olles küll oma kliendile staatusesümbol, on ta kõigi ümbritsevate jaoks vaid päh-advokaat, esindades igapäevaselt organiseeritud kuritegevust.

Kuid tema peamine klient, kõikvõimalike kahtlaste äriliste ettevõtmistega kuritegeliku organisatsiooni juht Dragan Sergowicz ei mõista kuidagi oma advokaadi uut maailmavaadet, mistõttu selline nürimeelsus saab talle saatuslikuks. Ja kuigi politsei, eesotsas Diemeli koolivenna Peter Egmanniga teeb pingutusi kuritöö lahendamisel, on ka seal töötavatel inimestel omad nõrkused, mis ei jää nutikal advokaadil juba märkamata.

Rahustav kriminaalromaan «Eneseabimõrvad» on ülimalt lõbus segu eneseabiõpikust ning ilmselgelt korduvalt üle võlli lendavast, rohkesse musta huumorisse kastetud krimiloost, kus lisaks poolele tosinale laibale leidub ka igaühe kohta põhjalik seletus, miks üks või teine tapetu oma kurva lõpu oli välja teeninud.

Kogu selle pead pööritama paneva mõrvatralli keskel kohtub lugeja ka teiste põnevate teemadega: eurotoetuste laiaulatuslikud kasutusvõimalused kavalate advokaatide kaasabil; lasteaiakohtade väljavõitlemine haritud kriminaalide toel; grupidünaamika; kuidas leida endas üles sisemine laps ning veel väga palju muudki paeluvat. Samuti väärivad tähelepanu vaimukad mõtteterad: «raha on materialiseerunud vabadus»; «dramaatika on kohalolu vastand»; «mõistuspärase inimesega on keerulisem manipuleerida kui mõistusepäratuga» ning teisedki huvitavad sõnaseadmised.