Reopalu kalmistu rüüstelugu lahenes nelja päevaga

«Kahtlustatav on üle kuulatud ja vabastatud. Ta teeb uurijatega koostööd. Uurimine jätkub, nüüd tuleb võimalikult täpselt selgeks teha tekitatud kahju suurus ja võimalused kahju heastamiseks või hüvitamiseks,» ütles Lääne ringkonnaprokuratuuri prokurör Merike Lugna.

Järva Teatajale on teada, et 186 valdavalt 19. sajandist pärit Reopalu kalmistu hauaristilt kullatud vasesulamitest plaatide varguses kahtlustatav on Türi vallas Röa külas elav 76-aastane mees.