Põhjamere laevastiku õppuse raames 1998. aasta 21. augustil kinnitas Venemaa president Boriss Jeltsin ametlikult «Põhja strateegilise bastioni» kontseptsiooni. See otsus sündis Arktika väeüksuste lagunemise taustal. Ajavahemikus 1992–1996 oli õhutõrje raketipolkude hulka vähendatud 151-lt kaheksakümne neljani, õhutõrje raketibrigaadide hulka 56-lt üheni, hävituslennukipolkude hulka 67-lt kahekümne seitsmeni, raadiotehniliste polkude ja keskuste hulka 71-lt kuueteistkümneni. Seda hoolimata asjaolust, et seal teenida soovijatest puudust ei olnud – ohvitserid ja aseohvitserid said Arktikas teenides aasta kohta kahe aasta teenistusaja ja kahe-kolmekordset tasu.

Teiselt poolt on aga vahetult Arktikaga piirnevate riikide (Venemaa, Kanada, Taani ja Norra) huvis see piirkond ühel või teisel viisil ära jaotada. Igal siia gruppi kuuluval riigil on oma eriti tundlik, suveräniteeti puudutav küsimus (Kanadal seoses Loodeväilaga, Venemaal seoses Põhja-mereteega, Taanil Gröönimaa osas, Norral seoses Spitsbergeniga) ning igasugune riive neis küsimustes on poliitiliselt ülitundlik ja kutsub esile valulisi reaktsioone.