«Arvata, et võimalik on sulgeda kauplused ja saavutada sellega väga suur mõju nakkuse levikule, on minu arvates ekslik,» lausu ameti juht Johan Carlson SVT-le. «Vahel valitseb liigne usk nn lockdown’i (täielikku sulgemisse – toim). Ühiskonda pole võimalik sulgeda nii, et nakkus enam ei levi edasi.»

Tema sõnul on nüüdseks selge, et nakatumine toimub valdavalt pereringis, sõpruskonnas ja tööl ning isegi kui pandeemiaseadus oleks varem vastu võetud, poleks see Carlsoni hinnangul koroonaviiruse leviku seisukohast Rootsis märkimisväärset erinevust andnud.