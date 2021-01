Need, kes siiamaani ­arvasid, et USA presidendi ­Donald Trumpi hullumeelseid säutse ei pea tõsiselt ­võtma, said kolmapäeval lõpuks aru, et riigipea sõnadel võivad olla ohtlikud tagajärjed. Juba mitu kuud enne 3. novembri valimisi ­väitis Trump, et valimiste tulemused on ebaausad, kui tema ei osutu võitjaks. Nagu kirjutasin neil veergudel juba suvel, ei tunnista Trump oma kaotust. Ta pole kordagi oma elus tunnistanud läbikukkumist ja on oma ebaõnnestumistes alati süüdistanud ­teisi. Trump on kaks kuud vaidlustanud valimistulemusi, ent kohtud – isegi tema enda poolt ametisse nimetatud kohtunikega – on lükanud tagasi kõik tema juristide esitatud hagid.