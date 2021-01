«Heidate hooldekodudele avalikult ette tervisekaitsenõuete ja juhiste mittetäitmist. Süüdistate neid otsesõnu hooletuses oma töö ja elanike suhtes. Väidate, et hooldekodudes on küll olemas isikukaitsevahendid ja tegevusjuhised, kuid neid ei täideta. Isegi elementaarne käte desinfitseerimine on teie sõnul unustusse jäetud,» seisab nõukoja pöördumises, mis saadeti sotsiaalministeeriumile ja terviseametile.