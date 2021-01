Priit Sibul kirjutas 7. ­jaanuaril Postimehe veebis, et «obstruktsioonist, mis esialgu võib tunduda demokraatia pidupäevana, võib saada hoopis esindusdemokraatia matus». Pigem paistab esindusdemokraatia matuseks kujunevat valitsuskoalitsiooni poolt demokraatia pidupäevaks kuulutatud rahvahääletuse läbiviimine.

Kas riigikogu toimimist takistab tõesti opositsioon, kes on teinud tuhandeid parandusettepanekuid koalitsioonierakondade poolt menetlusse antud rahvahääletuse eelnõule? Või on tekkinud olukorras süüdi siiski hoopis valitsuserakonnad, kes soovivad rahvale otsustamiseks anda ­küsimuse, mille vastus on ühemõtteliselt kirjas praegu kehtivates seadustes ja millest ei tulene mingeid kohustuslikke järelmeid riigiorganitele?