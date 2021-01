Endise murdmaasuusataja Aivar Rehemaa sõnul ei vähendanud norralaste puudumine võistluse tähtsust. «Enamik maailma tugevatest suusariikidest oli kohal. See, et Norra ei tulnud, on nende mure. Kas õnn või õnnetus, seda näitab aeg,» ütles 38-aastane Rehemaa, kelle arvates väärivad tänavused võitjad samasugust kiitust nagu varasemad tšempionid. «Loomulikult oleks põnevam olnud, kui norrakad tulnuks ja ees poleks olnud suurt venelaste väge.»