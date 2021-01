Obstruktsioon saadeti giljotiini alla

Komisjoni esimees Anti Poolamets (EKRE) ütles, et riigikogu täiskokku saadetakse eelnõu teisele lugemisele koos nelja sisuliselt abieluga seotud muudatusettepanekuga sotsidelt. Ülejäänud ettepanekud pannakse suurde saali ühe kobarana maha hääletamiseks. «Nad on obstruktsiooni eesmärgil esitatud ja selles mõttes säilitab iga parlamendiliige oma õiguse algatada uusi eelnõusid. See käib ka riigikogu hea õigusloome tava juurde, et tegeletakse selle asjaga, mida algatati,» põhjendas Poolamets tuhandete muudatusettepanekute grupeerimist.