Martin Ehala: abielu mõiste ja lapsed

Abieluvõrdsuse arutelu on esiplaanile seadnud kõigi võrdse ­õiguse olla oma armastatuga abielus, kuid küsi­mus on palju keerulisem. Abielu ­mõiste sisu muutmisega muudetaks ka ­perekonna mõiste sisu, mis tõstatab eetilisi küsimusi laste õigustega seoses.

Põhiseaduse paragrahv 27 sätestab: «Perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all. Abikaasad on võrdõiguslikud. Vanematel on õigus ja kohustus kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest. Seadus sätestab vanemate ja laste kaitse. Perekond on kohustatud hoolitsema oma abivajavate liikmete eest.»