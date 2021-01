Teadusnõukoja juht Irja Lutsar selgitas Postimehele, et praegu on genotüpiseeritud üle 300 viiruse genotüübi ehk mutatsioonide leidmiseks on pulkadeks lahti võetud 300 viirust. «Me pole leidnud ühtegi uut varianti, mis aga muidugi ei tähenda, et seda siin ei ole, sest me ei ole kõige rohkem genotüpiseeriv maa,» põhjendas Lutsar.