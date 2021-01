Eesti lühiuudised

Roolijoodikuid oli mullu vähem

Narva abilinnapeaks on saamas reformierakondlane

Narva linnapea Katri Raik esitab esmaspäeval volikogule uue linnavalitsuse koosseisu, kus abilinnapeaks saab reformierakondlane Sergei Gorlatš (pildil). 42-aastane Gorlatš ütles, et sai ettepaneku abilinnapeaks hakata sügisel, kui sai selgeks, et Narvas tuleb võimule uus poliitiline koalitsioon. «Me peame kõigile näitama, et võimuvahetus ei olnud juhuslik, et meil on linna arendamiseks mõtteid, võimalusi ja ambitsioone,» sõnas ta. «Mulle öeldi, et mind on sel ametikohal vaja, ning ma vastasin, et kui kõik koalitsioonipartnerid on nõus, siis olen ma valmis.» Põhjarannik