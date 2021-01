Mari Klein: näilise kaasamise klaassein

Paar nädalat tagasi kirjutas Rea Sepping, kuidas koheldi üksikut metsakaitsjat RMK kaasamiskoosolekul. See lugu oli alandatud hinge haavunud alatooniga, mida kasutab inimene, kes äkki mõistab, et õiglus on vaid näiline ja kohust täidetakse vaid vormi pärast. Et sisu ei huvita tegelikult kedagi, sest otsused tehakse kõrgemal ja on juba ammuilma valmis.