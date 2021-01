Madis Iganõmm: ristilöödud ristipuud

Jälle on hävitatud ristipuid. Jälle on ka vabandatud, nagu seda on kahekümne aasta jooksul tehtud järjekindlalt. Nüüd on vist esimest korda püütud end õigustada ka JOKK-skeemiga (Postimees, 4.01). Tundub, et hoolimatus meie kultuuripärandi vastu on metsatööstuse jaoks normaalsus. Igatahes toimub selle hävitamine meie looduses pidevalt ja peatumatult.