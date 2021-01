Referendumi vastased kinnitavad, et tegeldakse kõrvalise küsimusega, mis kedagi ei huvita, kuid nende endi kirglik vastupunnimine teeb selle väite tühjaks. Küsimus on väga huvipakkuv ja seda mitte selles mõttes, et huvi tuntaks kellegi voodielu vastu, vaid seetõttu, et vaidluse all on üsnagi põhimõtteline kultuuriline ja kõlbeline valik. Üks pool väidab, et sooneutraalne abielu tähendab abieluinstitutsiooni mõtte jalge alla tallamist ja kultuuri alustalade kõigutamist ning toob paratamatult kaasa lastega kauplemise, teine pool aga kinnitab, et vaid sooneutraalsus toob meid ära pimedast keskajast ja (taas)liidab demokraatlike rahvaste perega. Mõnikord lipsab selle leeri esindajail (nt Andrus Ansipil) suust ka ülestunnistus, et küsimus küsimuseks, aga EKRE ei tohi oma tahtmist saada. Nii et paljude jaoks on võitlus referendumiga ka lihtsalt sõda EKREga.