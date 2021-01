Kehtivas koolieelse lasteasutuse seaduses seisab, et lapsevanem võib tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides ning lasteasutus on lapsevanemat toetav, mitte kontrolliv asutus. Eesti põhiseaduses on kirjas, et vanematel on õigus ja kohustus kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest ning laste hariduse valikul on otsustav sõna vanematel. Haridusministeeriumis valminud uue alushariduse seaduse seletuskirjas seisab, et ega viimaseid õigusi vanemalt ära ei võeta, kuid neid tuleb hakata ebamääraselt lasteaiaga jagama.