Kui Donald Trump nelja aasta eest ametisse astus, oli tema inauguratsioonkõne peamiseks teemaks Ameerika tapatalgud (American carnage), mille all pidas ta silmas vaesust, mahajäetud tehaseid, ebavõrdset haridussüsteemi ja kõrget kuritegevuse taset paljudes Ameerika kogukondades.

Trumpi diagnoos oli suuresti õige. Enam kui 50 miljonit ameeriklast elab nn hädasolevas kogukonnas, kus valitseb suur tööpuudus ja vaesus, elanike hariduse tase on madal. Enam kui pooled selliste kogukondade elanikest ei ole valged. Trumpi lubadus Ameerika tapatalgud lõpetada päädis rassismivastaste protestidega möödunud suvel ning tema ilmselt kõige üllatavam pärand ongi järsult kasvanud arusaam, et paljud Ameerika probleemid on seotud sügavalt juurdunud rassismiga.