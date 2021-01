Peatoimetaja Mart Raudsaar: parlamentarism on väärikate privileeg

Vanarahvas ütles targasti, et kurja pole tarvis karja kutsuda. Teame, et nii hunti kui kuradit kutsuti mitmel teisel viisil, et vältida kardetava nime väljaütlemist. Seda kommet võib pidada ebausuks, kuid minu meelest on selles tubli annus kainet hoiakut tõmmata piir enda ja ebameeldivate tegelaste vahele, keda me külla kutsuda ei soovi. Tõepoolest, teatud teemasid ei peakski avalikus arutelus avama, sest neist ka kõige ebatõenäolisemad võivad ühel hetkel realiseeruda. Teatud asju – nimetage seda siis mustaks maagiaks või kuidas iganes – pidas vanarahvas targemaks mitte näppida, sest tavaliselt võtab kratt peremehe üle võimust.